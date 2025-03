La vocació teatral de Joan Pera: amor per fer feliç el públic

Joan Pera ja va anar als 14 anys a estudiar a l'Institut del Teatre. Aquell curs es van graduar només 11 estudiants, amb una gran il·lusió per pujar a escena. Pera reconeix que ha tingut molts èxits i algun fracàs, però té clar que ni d'actor vol fer patir ningú. Per ell és prioritari que el públic oblidi els problemes i gaudeixi d'unes hores d'esbargiment quan va al teatre, molt millor si els fa riure a cor que vols.

També ha fet cinema, però no li agrada tant: a Únics ens ha explicat anècdotes tan boniques com quan, amb una nevada, només van hi havia 13 espectadors a un pati de butaques de mil seients. I ell va dir: "fem l'obra igual, que ells s'ho passaran molt bé".