Recordem Maria Matilde Almendros als 100 anys del seu naixement

Maria Matilde Almendros va néixer el 10 d'octubre del 1922 a Manresa. Conegudíssima i mítica locutora de RNE, va posar-se per primer cop davant un micròfon amb només 16 anys. Tenia una veu ben modulada, agradable, una dicció clara. Sabia entonar i fer pauses per transmetre el text amb tota correcció. Quan es van poder començar a fer els primers programes en català, la seva parla tan acurada, en la llengua tan ben parlada i pronunciada del Bages, va participar fins i tot en classes de català a través de programes com Mare Nostrum.

Jordi González va entrevistar Maria Matilde Almendros i Federico Gallo al seu programa La Palmera . Va ser un diàleg entre dos grans personatges de la ràdio. Van recordar els moments en què els periodistes no eren locutors ni els locutors, periodistes. I naturalment, el fet que l'actriu havia rebut aquell any, 1990 , la Creu de Sant Jordi.

Dos anys més tard, Joan Monsó Cabús , històric de la radiodifusió, creava l'espai ' Història de la ràdio ' per donar a conèixer la trajectòria que havia fet possible fer arribar tantes hores d'emissions a les llars dels radiooients, gràcies a centenars de professionals. Els escollits per a enregistrar el programa van ser Joan Lluch i Maria Matilde Almendros.

' Fantasia ' va ser un altre dels programes que la van consagrar encara més com una veu entranyable, que feia companyia als oients durant les jornades de treball o a la llar, en una època en què la ràdio era omnipresent. La veu de Maria Matilde era una de les que no faltava als enregistraments de RNE en català de programes de ficció.

Abans havia treballat a Radio Club, a la seva ciutat natal. El 1954 entra a RNE i de 1964 a 1978 un dels programes de la radiodifusió d'aquells anys, que la van fer popularíssima arreu d'Espanya i per suposat a l'estranger: ' De España para los españoles ', un espai radiofònic en què emigrants i familiars es posaven en contacte i es dedicaven cançons a través de les ones. Era una època en que telefonar, amb el que s'anomenava 'conferència', era molt car per a les famílies humils, i les cartes trigaven molt dies a arribar.

Maria Matilde a la televisió

Des dels inicis, Maria Matilde Almendros va participar a programes d'entreteniment, com Mare Nostrum. L'any 1971 intervenia amb l'actor Rafael Anglada en uns esquetxos per a ensenyar català. Conversaven amb altres persones o entre ells, interpretant personatges. En aquest programa a continuació, els podeu veure al minut 23.

Almendros era molt demanada per a posar veu a documentals de TVE Catalunya. Com va ser el cas del documental 'Montserrat', que es va estrenar el 1975. A 'La sardana. Dansa i símbol', la locutora va posar l'èmfasi amb la seva dicció tan clara i un català tan nostrat, a la història del nostre ball popular. Va entrevistar també el músic Cassià Maria Just, que havia estat durant 23 anys abat de Montserrat.

A la dècada dels 80, la locutora i actriu participava també a l'enregistrament d'obres de teatre per a 'Estudio 1', com a 'La silla número 13', de Bayard Veiller, al costat de José Bódalo, Montserrat Carulla, Carme Elias, Joan Pera, Carme Sansa i Mercè Sampietro. Almendros es mostrava satisfeta per l'enregistrament i perquè hi hagués feina per a la professió.

01.48 min Arxiu TVE Catalunya - Maria Matilde Almendros, actriu a Estudio 1

I si hi ha Catalunya una sèrie per la qual Maria Matilde Almendros és molt recordada és 'Doctor Caparrós', que va protagonitzar al costat de Joan Capri. Una comèdia d'humor on ella feia de dona del metge i era el contrapès a la sornegueria de Capri, ella sempre atenta mirant que no fes cap murrieria i que es comportés amb amabilitat. Així es va poder veure a l'especial que es va dedicar a aquesta sèrie, una de les més vistes de TVE en català.

La mort va sorprendre Maria Matilde Almendros als 73 anys el mateix dia que es tancava, per modernitzar-lo, l'estudi número 1 de RNE, quan l'emissora era la plaça Catalunya. La mateixa locutora havia explicat què representava pels professionals de la ràdio treballar en aquell estudi, tant si era fent novel·la com entreteniment. El programa Impactes, de TVE Catalunya i presentat per Francesc Cruanyes, se'n va fer ressò. Ho podeu veure a partir del minut 15.

Esteve Duran, el realitzador de 'Doctor Caparrós', va fer un homenatge a aquesta gran actriu que ens va acompanyar tants matins i tardes des de la ràdio, que ens va fer riure al costat del grans com Capri, o que ens va distreure en espais d'entreteniment de Ràdio 4 i TVE Catalunya. Com diu Duran, Maria Matilde serà sempre recordada.