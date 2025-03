Go-Jo representará a Australia en Eurovisión 2025 con "Milkshake Man"

¡No queda nada para conocer a todos los participantes de Eurovisión! Después de todas las especulaciones a través de redes sociales, Australia ha despejado la gran incógnita y ha seleccionado a Go-Jo para defender los colores del país oceánico en Basilea con "Milkshake Man". La canción es un tema pop rock que juega con la ironía y la evidencia en la letra.

El joven cantante toma el relevo de Electric Fields, el dúo que representó a Australia en Malmö 2024 con "One Milkali (One Blood)". La canción, interpretada en inglés y pitjantjatjara, no consiguió cautivar al público europeo y acabó undécimo en la Primera Semifinal a tan solo 6 puntos del décimo ¿Conseguirá Go-Jo meter a Australia en su octava final?

Australia - Primera semifinal Eurovisión 2024: Electric Fields con "One Milkali (One Blood)"

Australia - Primera semifinal Eurovisión 2024: Electric Fields con "One Milkali (One Blood)"

En Liverpool 2023, sobre el escenario del M&S Bank Arena, la banda Voyager fueron los representantes del país. Su rockero “Promise” cautivaron a los espectadores en la Segunda Semifinal tras recibir la máxima puntuación. Ya en la Gran Final, en la cuna de The Beatles, la banda finalizó en un satisfactorio noveno puesto tras recibir 151 puntos: 130 del jurado y 21 del público. Sin embargo, el año pasado en Malmö 2024, Australia se quedó a las puertas de pasar a la final. La banda Electric Fields con "One Milkali (One Blood)" no consiguió cautivar al público europeo y acabó undécimo en la Primera Semifinal a tan solo 6 puntos del décimo.

Un año antes de su debut, Australia fue invitada a cantar en el interval act de la Segunda Semifinal celebrada en Copenhague 2014: la cantante y actriz Jessica Mauboy presentó su canción “Sea Of Flags” que sonó con mucha fuerza. Oficialmente, el país debutó en el 60º aniversario del certamen con Guy Sebastian y “Tonight Again”, un tema con el que quedó dentro del Top 5 tras recibir 196 puntos. Aunque no ha conseguido levantar el micrófono de cristal en ninguna de sus ocho participaciones, Australia obtuvo su mejor resultado en Estocolmo 2016 gracias a Dami Im y “Sound Of Silence”. La australiana, de origen surcoreano, obtuvo un total de 511 puntos, siendo 320 por parte del jurado de profesionales y 191 del televoto.

Letra de "Milkshake Man"

Come and take a sip from my special cup

I heard that you could use a little pick me up

What can get you high when you're oh so sad?

It's the milk from the milkshake man

Ahhh

Well I've got chocolate, vanilla, and lactose free

Ahhh

And a caramel banana, that you have got to see

You can call me the milkshake man

I wanna shake and make the whole world dance

They drink my milk all across the land

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

The shake is not a drink - it's a state of mind

Like a secret super power you were born to find

Drink it every day and before you know it

You'll be bigger... and stronger... with harder bones!

Ahhh

Well I've got mango, mojito, a fruit ballet

Ahhh

And did you see the naughty special on my creme brulee?

You can call me the milkshake man

I wanna shake up all the milk I can

They know my name all across the land

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Excusez-moi monsieur, avez-vous du lait pour moi?

When I say sweet sweet, you say yum yum

Sweet sweet - yum yum

When I say sweet sweet, you say yum yum

Sweet sweet - yum yum

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man