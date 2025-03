Fernando Tejero se reconcilia con David Broncano en La Revuelta | Programa completo

Las primeras experiencias no siempre son agradables y, en ocasiones, la vida nos ofrece una segunda oportunidad para poder disfrutarlas y cambiar de opinión. Y ha sido exactamente eso lo que le ha sucedido a Fernando Tejero en sus entrevistas con David Broncano.

Jorge Ponce ha sugerido a distintos colectivos nuevas maneras de saludarse, ahora que parece que el saludo nazi ha dejado de considerarse nazi, y ha explicado de manera muy gráfica y sencilla la situación del asteroide 2024 YR4.

Una reconciliación satisfactoria

La primera visita de Fernando Tejero al programa de David Broncano no fue la situación más agradable posible. De hecho, el presentador le confesó a Ibai en una conversación que el actor había sido el peor invitado al que había recibido. Pero tiene una explicación, y es que el intérprete cordobés ha confesado que visitó La Resistencia sin conocer el tono del programa, por lo que se encontró desubicado y no entró al trapo. “Yo sé que la cagué, con la pregunta del dinero me bloqueé”, ha reconocido. Por su parte, el presentador se ha disculpado por no haber sido capaz de solucionar aquel entuerto y, en concreto, por haber mencionado su nombre al ser preguntado por la peor entrevista. Asumidas las responsabilidades y tras el intercambio de disculpas, Tejero y Broncano se han fundido en un beso y un abrazo. “En realidad yo lo que quería era esto”, ha bromeado el actor.

52.33 min La Revuelta | Fernando Tejero celebra su cumpleaños con Broncano

La visita de Fernando Tejero ha coincidido con el día de su cumpleaños, excusa perfecta para servirse de la tarta de celebración para camuflar un troleo a Broncano. “Ahora me duele haberte hecho esto”, ha lamentado, entre risas, el actor al descubrirse una imagen de su abrazo con Pablo Motos. Para confirmar que cualquier malentendido ha quedado absolutamente resuelto, David Broncano se ha comprometido a invitar al público de La Revuelta a ver Camino al zoo, la obra que está representando Tejero en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 9 de marzo.