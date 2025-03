Disfruta de los capítulos 534 al 538 de 'La Promesa': Jana y Manuel anuncian su marcha a Italia

La investigación en la habitación secreta continúa y Jana ha descubierto algo que cambiará el palacio para siempre: una alfombra con una mancha de sangre. En un primer momento, pensó que podría ser de su madre, Dolores. Sin embargo, la llegada de Ramona ha permitido encajar algunas piezas del puzle. Ha reconocido la mayor parte de los objetos que se encuentran en la estancia: ella misma tejió algunos para Curro. A pesar de ello, ha confirmado que la sangre de la alfombra no pertenece a Dolores, es mucho más reciente. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel lugar? ¡Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play!

Capítulo 534 del lunes 24 de febrero

Manuel se enfrenta a su madre, que no niega su rechazo por Jana y por el hijo que espera. Manuel decide intentar recuperar su trabajo en la aeronáutica. Samuel le cuenta a María Fernández la verdad de sus orígenes, pero ella no le cree. Ángela escucha a Cruz hablando por teléfono y confirma que quieren casar a Curro con una rica heredera. Además, advierte a Martina en contra de sus tíos. Ana no es aceptada por los miembros del servicio y Ricardo la defiende.

La Promesa: Ángela confirma sus sospechas respecto al plan de Cruz

Ana quiere recuperar la relación con Ricardo y tanto ella como Petra le hacen ver a Santos que el gran impedimento es Pía. Las cocineras preparan los conejos que cazó Marcelo y, por primera vez en mucho tiempo, en la planta de servicio comen un poco mejor. Jana encuentra una nueva línea de investigación sobre la sangre en la alfombra. ¿Pudo ser de Tomás?