Pedro Acosta, el campeón de motociclismo que sigue viviendo con sus padres, en La Revuelta

Pedro Acosta va tan rápido en las entrevistas como en la carretera. A más de 300 kilómetros por hora ha sido su conversación con David Broncano en La Revuelta, sin un momento de respiro entre bromas y chascarrillos del piloto murciano. Con 20 años ha ganado dos títulos mundiales en Moto2 y Moto3 y, según confirma su abuela, en Mazarrón sigue siendo el mismo, encantado con su tierra y con comer macarrones con tomate y tortilla de patatas.

“Vivir en Murcia es un regalo”

Saltó al estrellato del motociclismo siendo un adolescente, cuando conquistó con 17 años su primer título mundial. En 2024 dio el salto a MotoGP, la máxima categoría de su deporte, y este año afronta una nueva temporada como piloto oficial de Red Bull KTM. Unos logros profesionales que, sin duda, habrán sido convenientemente remunerados y le han permitido comprarse un piso. Sin embargo, lo usa solo “para hacer deporte”, ya que prefiere seguir viviendo en casa de sus padres: “En casa de mi madre estoy espectacular, el dinero no me va a comprar tener a mi madre en un piso”. Un argumento imbatible. Eso sí, en el hogar familiar no le tratan como superestrella del deporte, y su madre le advierte de que “aquí no eres Pedro Acosta el campeón del mundo, a sacar la basura”.

El ajetreo de la competición internacional le permite pasar por Mazarrón menos de lo que le gustaría, pero, cuando vuelve, lo disfruta intensamente. Y es que la población murciana se compara con “Disneyland París, con Ibiza… Mazarrón es como Tomorrowland, cuando entras, te envuelve”, ha bromeado. Acosta ha insistido en reiteradas ocasiones en que el dinero no sirve para comprar lo importante, y en su respuesta a Las Preguntas Clásicas ha subrayado que “la vida en Murcia es un regalo” y que “pasa” de comprarse ropa porque no le gusta gastar. No tengo ni tarjeta, prefiero que me inviten”. Por si fueran pocos chascarrillos, el piloto murciano ha culminado por todo lo alto con su respuesta a la pregunta del sexo: “Soy como un volcán, siempre caliente pero, por ahora, inactivo”. Genio y figura.