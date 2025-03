El piloto Pedro Acosta y el regreso de Los DelinquÌˆentes, en La Revuelta | ProgramaÂ completo

El tiburón de Mazarrón, rebautizado por Ricardo Castella como “Regañón de Mazarrón” por sus constantes reproches a David Broncano, ha demostrado con creces los motivos por los que ha recibido los dos apodos. En su visita a La Revuelta, a una semana de empezar la temporada de MotoGP, Pedro Acosta ha revolucionado el programa contando cómo es su vida en la población murciana y cómo ha llegado a ser el campeón español más joven de la historia del motociclismo... viviendo en casa de sus padres.

Los Delinqüentes, que se separaron como banda en 2012, se han reunido por primera vez para anunciar en primicia en La Revuelta que volverán a los escenarios en 2026. Además, El canijo de Jerez y Diego el Ratón han cantado juntos, también por primera vez desde su disolución, “Esos bichos que nacen de los claveles”.

Pedro Acosta: sin carnet de moto ni amigos entre sus rivales

La mentalidad de tiburón hecha persona. El piloto murciano Pedro Acosta ha explicado en La Revuelta que no tiene amigos en MotoGP porque se los quiere comer a todos. Ni siquiera los corredores españoles como Jorge Martín, a quien se ha referido porque él iba a ser el invitado en la fecha en la que se le intentó entrevistar por primera vez. Aunque asegura que le “caen bien” sus rivales, reconoce que no tiene “sentimientos” hacia ellos: “Soy frío como el hielo, me centro en mí, que demasiados problemas tengo”.

33.51 min La Revuelta | Pedro Acosta: "En casa de mi madre estoy espectacular"

A Pedro Acosta no le ha resultado fácil llegar a la cima en su deporte, pese a que empezó a triunfar muy joven. “La vida no es bonita”, ha apuntado, antes de recordar que, en su última oportunidad para lograr una plaza en la Rookies Cup, su padre le dijo: “O entras hoy, o te vienes a pescar al barco”. Y, aunque reconoce que es “muy casero y de pueblo”, estaba decidido a conquistar su sueño sobre las dos ruedas.