Asuntos Internos: capítulo 2, ya disponible... ¡Engánchate a la serie que ha hecho el mejor estreno del año!

Asuntos Internos ha irrumpido con fuerza en el prime time de La 1. Más de 1.140 millones de personas ya conocen a Clara Montesinos y a sus compañeros de la comisaria sudeste. En su estreno logró alcanzar un 11.8% de share y alzarse con el título de ‘mejor estreno del año’ y, no es para menos, porque, como ya adelantábamos antes de que viera la luz, este thriller es de los que engancha desde el minuto 1. ¿Te vas a perder el capítulo 2? ¡Ya está disponible en RTVE Play!

La trama arranca con la llegada de Clara Montesinos (Laia Manzanares) a la comisaria del barrio madrileño de Vallecas. Ella es de la primera promoción de mujeres policía de España, una pionera que tendrá que hacerse un hueco. ¿Su objetivo? Limpiar un distrito irrumpido por la heroína y la corrupción . Esto no va a ser fácil, pero por el camino se irá encontrando aliados, aunque también enemigos…

