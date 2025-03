Mamagama representarán a Azerbaiyán en Eurovisión 2025 con "Run With U"

¡Ya conocemos la identidad del representante azarí en Basilea! La banda Mamagama se han convertido en los abanderados de Azerbaiyán para la 69ª edición del Festival de la Canción que acoge la ciudad suiza. Esta será la primera vez que el país caucásico estará representando por un grupo tras debutar en la edición de 2008. Esta tampoco es la primera vez que Mamagama intenta ir a Eurovisión, ya que en 2023 intentaron conseguir un billete para la cita de Liverpool. La propuesta de grupo que defenderá en suelo suizo se llama "Run With U".

"Es un honor para mí representar a Azerbaiyán en un escenario tan importante con nuestra cultura. Amo profundamente la tierra que me vio nacer y esta es una oportunidad de compartir su belleza y su espíritu con toda Europa. Nuestra canción, que se dará a conocer muy pronto, es una verdadera representación de la esencia de nuestro país. Estamos increíblemente emocionados y creemos que nuestra participación dejará un impacto duradero", ha expresado el vocalista de la banda, Asaf.

La formación toma el relevo de Fahree, el representante en Malmö 2024. Su tema "Özünlə Apar", escrito por el propio artista, no logró conseguir el billete para la Gran Final y finalizó en un decimocuarto puesto al recibir un total de 11 puntos. Como su paisano, Mamagama buscará por luchar por el micrófono de cristal en la Primera Semifinal que se celebra el 13 de mayo en el St. Jakobshalle.

Azerbaiyán en Eurovisión

En 2008, este país caucásico debutó por primera vez en el Festival de la Canción en la edición de Belgrado. Sus primeros abanderados fueron Elnur & Samir con la canción "Day after day", que finalizaron en un octavo puesto al recibir un total de 132 puntos. Desde entonces, el país ha participado en 16 ocasiones en el certamen eurovisivo.

Azerbaiyán posee un gran palmarés en la cita. En su corta historia ha alcanzado hasta en cinco ocasiones el Top five con una victoria, un segundo puesto, dos terceros y un quinto lugar. Su único micrófono de cristal, hasta el momento, lo lograron en Düsseldorf 2011, gracias a Ell & Nikki y "Running scared". El dúo obtuvo un total de 221 puntos recibiendo la máxima puntuación (12) por parte de Malta, Rusia y Turquía.

01.59 min Azerbaiyán - Primera semifinal Eurovisión 2024: AHREE feat. Ilkin Dovlatov con "Özünle Apar"

En tan solo tres ocasiones, Azerbaiyán no consiguieron clasificarse para la gran final de Eurovisión. La primera de ellas fue en Lisboa 2018 con Aisel y su "X My Heart", que finalizó undécima en la Primera Semifinal celebrada en Altice Arena. La segunda, en Liverpool 2023, de la mano del dúo TuralTuran X defendieron a su país con la canción "Tell Me More", que finalizaron en el puesto 14 en su semifinal. La última, el año pasado, en Malmö 2024. El joven Fahree quedó en décimocuarto lugar en la Primera Semifinal. ¿Cambiará la suerte en Eurovisión de Azerbaiyán la banda Mamagama?