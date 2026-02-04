La película con Naomi Wats basada en hechos reales sobre un dramático rescate bajo cero

Que una película esté basada en un hecho real no significa que la trama se cuente igual. Importa mucho la mirada del director y en Tormenta infinita ('Infinite Storm' en inglés) es clave entender las obsesiones de la mujer que está detrás de la cámara, Małgorzata Szumowska. La reconocida cineasta polaca cuenta con una filmografía de lo más interesante que profundiza en los límites del ser humano, desde el plano físico al emocional. Es por eso que asumir un papel protagonista en uno de sus filmes supone todo un reto para los actores con los que trabaja, pero con Naomi Watts, todas las pruebas han sido más que superadas.

Tormenta infinita cuenta el relato de la alpinista y rescatista Pam Bales (a la que da vida Watts), una mujer que vivió una brutal experiencia de vida o muerte durante uno de sus viajes de trekking por las montañas de New Hampshire. El problema es que decide emprender esa caminata con riesgos de tormentas de nieve y temperaturas extremas.

¿Por qué alguien se adentra en este camino? Como irá descubriendo el espectador, en esta película hay una hermosa historia de dolor y renacimiento personal. La única razón por la que Pam Bales subió el monte Washington a pesar de las advertencias es porque, como le dice a su amiga (Denis O'Hare), "es más barato que la terapia". Para la protagonista de esta historia, este viaje es un ritual al que no puede faltar en el aniversario de la muerte de sus hijas. Ella sube y recuerda, llora y trata de curar. Todo en un camino que emprende sola, o eso es lo que espera. Busca liberación o silencio, sube la montaña aún sabiendo que tal vez no regrese. No sería un suicidio, pero podría traerle paz. Sin embargo, todo se transforma en otra cosa al encontrarse con un montañero a punto de morir, iniciando ambos una odisea por la supervivencia. La directora polaca Małgorzata Szumowska se entrega a su obsesión por las limitaciones humanas frente a la naturaleza, con Naomi Watts en 'Tormenta infinita'

¿Dónde fue rodada? Aunque está ambientada en New Hampshire, Missouri, la película se rodó en realidad en Eslovenia. El rodaje tuvo lugar a principios de 2021, en los meses de invierno, lo que nos da una idea del frío que debió pasar todo el equipo de la película. Kamnik, una ciudad en el distrito de Upper Carniola de Eslovenia, es el lugar principal del rodaje. Velika Planina, un popular destino turístico, y los Alpes de Kamnik son localizaciones clave en la cinta. 'Tormenta infinita' (2022), de la polaca Małgorzata Szumowska

Un rescate es más que simplemente salvar la vida Esa es la idea que atraviesa toda la película, rescatar a alguien también implica aceptar un trauma. La dinámica entre los dos protagonistas se asemeja a la que existe entre un padre y un niño testarudo: Bales ayuda a un hombre a llegar a un lugar seguro, pero él es mucho más joven que ella y no está preparado para los desafíos que la montaña y el clima tormentoso le han presentado. Pam le ordena firmemente mientras él se resiste, debido a la hipotermia y la fatiga que hacen que su comportamiento sea irracional, y cuanto más dura el viaje, más difícil se vuelve, como en la vida real. Pero, ¿cómo acaba la historia? Tendrás que descubrirla en la película. ¡No te la pierdas! Cine internacional Cine - Tormenta infinita Basada en un suceso real, narra la historia de Pam Bales, que inició un largo viaje de trekking por las montañas de New Hampshire.... Ver película