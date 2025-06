El poder de influencia de las Kardashians va desde la estética hasta la política

Hoy en día no podríamos entender el fenómeno influencer sin conocer a las Kardashians, su historia y cómo han sabido aprovechar las oportunidades para convertirse en todo un imperio económico. Todos estos puntos clave de la familia más famosa del mundo están analizados en el nuevo capítulo de Geópolis. Aquí puedes encontrar las secuelas que ha causavdo su gran poder de influencia, tanto en los cánones de belleza, como en la política.

Generan conciencia social, a su manera

En los últimos años hemos podido ver a la familia adoptando un rol más político creando conciencia social, eso sí, a su manera. Por ejemplo, Eduardo Saldaña destaca un episodio de Keeping up with the Kardashian en el que podemos ver a Kim enseñando su almacén de ropa porque afirmaba ser una persona ecologista a la que no le gusta tirar nada. Sin embargo, es un poco irónico que enseñara una nave industrial enorme repleta de ropa. "Es un ejemplo de cómo las influencers pueden transgredir su propio espacio natural y entrar en cuestiones sociales y políticas, pero de nuevo, siempre a su manera", apunta Eduardo Saldaña.

Kim Kardashian es la integrante de la familia que más se ha posicionado políticamente, consiguiendo que Donald Trump firmase el indulto de Alice Marie Johnson, una afro estadounidense condenada a cadena perpetua por traficar con drogas. También pidió a través de un comunicado en redes sociales a Joe Biden que parara lo que estaba pasando en el conflicto del Alto Karabaj. "Pero también hay que decir que es una politización bastante cómoda", señala Eduardo Saldaña, una postura con la que está de acuerdo Alba Leiva: "Es una politización que suele encajar consenso general, es muy postureo".

Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner, ayudó a normalizar la transexualidad cuando decidió, después de identificarse durante años como mujer, cambiarse de género. Lo hizo público en el reality familiar y "fue algo muy impactante para la sociedad estadounidense y el show ayudó a normalizar bastante", comenta la conductora Charo Marcos.