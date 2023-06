Si hasta hace unos años la cirugía y la medicina estética estaba reservada a casos excepcionales y muchos de los tratamientos se centraban principalmente en personas adultas, ahora son más y también más jóvenes los que hacen uso de estos recursos para cambiar su imagen corporal. El culto al cuerpo va ganando cada vez más adeptos y las redes sociales es un lugar donde se exponen los cánones de belleza actuales que los jóvenes, sobre todo las mujeres, intentan imitar, cueste lo que cueste.

"Me veo guapa, pero me quiero ver aún más guapa", dice Paola que ha decidido inyectarse ácido hialurónico en los glúteos para conseguir unas nalgas con más volumen y más redondeadas. El efecto no es permanente, dura aproximadamente un año y medio, y el tratamiento cuesta entre 2.500 y 3.000 euros. Paola tiene 29 años y ya se ha inyectado toxina botulínica para corregir algunas arrugas de la frente, ácido hialurónico para aumentar los labios y también se colocó prótesis para agrandar el volumen de sus pechos.

Según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, la edad media para acceder a este tipo de tratamientos ha pasado de los 35 a los 20 años. También la afluencia ha aumentado y se han abierto un 20% más de centros de medicina estética desde el 2019.

Asimismo, las intervenciones quirúrgicas, que suponen un mayor riesgo y una recuperación más prolongada, son frecuentes. Las operaciones para aumentar el pecho, marcar abdominales, conseguir una nariz respingona, o unas cejas elevadas, están al orden del día.

Espejito, espejito “Todas mis amigas se lo han hecho y están supercontentas”. Quien habla es Natalia. Se refiere a la operación de aumento de senos que se va a hacer. Tiene 27 años y un bebé de 7 meses. “No quiero aumentar mucho, pero sí rellenarlo para sentirme mejor” La intervención para aumentar el pecho cuesta alrededor de 6.000 euros y Natalia, como muchas de las jóvenes que se operan, recurrirá a un crédito para conseguir el dinero. “Todas mis amigas se lo han hecho y están super contentas“ “El operarte muy joven tiene que a lo largo de tu vida tendrás que hacerlo más veces. Las prótesis no son para toda la vida, el pecho sigue cambiando. Entonces, una persona que entra ya en el círculo de operarse tiene que saber que hay cosas que a lo largo de tu vida las vas a hacer más veces”, lo cuenta el cirujano plástico Ignacio Ortega, que intervendrá a Natalia en la Clínica Dorsia de Chueca. Almudena Díez Molinero es la Gerente: “Desde la pandemia aquí hemos incrementado la demanda de tratamientos y operaciones estéticas un 40%”. Ella empezó con una clínica y ahora tiene cuatro. Dos de ellas las instaló en un centro comercial, aunque ahora ha decidido trasladarlas para preservar más el anonimato de los pacientes. “Lo que hemos hecho es democratizar todo el sector de la belleza y de la cirugía, con unos precios adaptados para la economía de todos”. El cuidado del cuerpo ocupa buena parte de la publicidad en las redes tve Muchas veces el entorno no acaba de entender que jóvenes sanos decidan pasar por el quirófano solo por cuestiones estéticas. Eva es el nombre ficticio que hemos puesto a la joven de 28 años que no quiere dar a conocer su identidad, y que se va a someter a una operación para reducir la poca grasa que le queda en el abdomen y poder, así, marcar abdominales: “Hago muchísimo deporte, pero no consigo eliminar la grasa de la zona baja del abdomen”. “Por ello, no quedo, a lo mejor, con unos amigos, para ir a la playa, o para ir a un chiringuito. Sé qué la operación es molesta, pero va a merecer la pena”, cuenta. La intervención cuesta alrededor de 6.000 euros.