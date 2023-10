8:10

Feijóo, convençut que Sánchez té lligat l'acord

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, no ha donat encara una data per a la investidura. El termini expira el 27 de novembre moment en què si no hi ha acord es convocarien noves eleccions. Aquesta és l'opció preferida per Feijóo, tot i que té clar que Pedro Sánchez té l'acord fet.

Després de la recepció amb el Rei, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat l'intent d'investidura que afrontarà Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha mostrat convençut que Sánchez se'n sortirà, però ha fet aquesta predicció sobre com es poden desenvolupar les pròximes setmanes.