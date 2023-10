Els actes vandàlics d'aquest cap de setmana a Molins de Rei han portat a tres detencions i una altra, pendent. Justament, aquest ha estat un dels temes candents en la sessió de control al ple del Parlament d'aquest dimecres, on el ministre d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que no toleraran aquestes situacions i ha garantit una "resposta clara" dels Mossos davant de la "violència gratuïta".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat un ple monogràfic sobre seguretat. I és que no només a Molins de Rei s'han produït recentment episodis com aquests, sinó que Manresa i Vic també han patit aldarulls que han acabat amb 11 detinguts per una batussa multitudinària, en el primer cas, i amb quatre persones ferides per arma blanca, en el segon cas, que encara no ha deixat cap detingut.

"Modificar dispositius" policials El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha garantit una "resposta clara" del cos de la policia catalana davant de la "violència gratuïta", com els fets ocorreguts a Molins de Rei, Manresa o Vic. I assegura que no toleraran "de cap manera ni el president, ni aquest Govern, ni el conseller, ni la policia que es produeixin aquestes situacions". En aquest sentit, el conseller ha obert la porta a "modificar dispositius" en col·laboració amb policies locals. Després dels aldarulls a Manresa, Molins de Rei o Vic, el conseller ha volgut donar un "missatge de tranquil·litat" als ciutadans: "Hi som i hi serem reforçant la policia de Catalunya".