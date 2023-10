L'actualitat d'aquest dimarts passa per la segona i última jornada de la nova ronda de contactes del Rei per una eventual investidura del president espanyol. Aquest dilluns a la tarda, Felip VI es va reunir amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Tot just després de la trobada, Díaz ha afirmat que "en les negociacions, discreció, responsabilitat, altura de mires i molt diàleg" sobre la negociació per l'amnistia.