L'actualitat d'aquest dilluns passa per la ressaca política després d'un 1-0 marcat per les mobilitzacions independentistes. Aquest any ha agafat força el tema de l'amnistia. Junts i ERC van commemorar el sisè aniversari de l'1 d'octubre. Per separat, i en l'acte unitari on els republicans van mantenir un perfil baix, mentre que el gran protagonista va ser Carles Puigdemont.

Setmana que serà clau per a Pedro Sánchez que pot rebre l'encàrrec formal del rei per presentar-se a la investidura. Al Congrés, continuen les negociacions per una previsible investidura de Sánchez, que encara no té data.

La futbolista Alexia Putellas declara telemàticament pel cas Rubiales.

Últim dia que el Port de Barcelona acull creuers al moll Barcelona Nord.