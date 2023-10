Molta gent pensa que la posidònia és una alga, però és una planta marina: té arrels, tiges, fulles i, fins i tot, flors i fruits. La UNESCO va decidir protegir aquesta espècie endèmica de la Mediterrània i el 1999 va declarar patrimoni de la humanitat les grans praderies que envolten les illes Balears.

La doctora en Ecologia Marina i directora de conservació de l’associació Vellmarí, Noelia Hernández, remarca al programa ‘Va de Verd’ la importància de preservar la posidònia.

Les praderies de les illes, que poden tenir una profunditat d’entre 1 i 40 metres , són les més extenses del mar Mediterrani i també són les més longeves. Sabies que e ls esculls de posidònia tenen milers d’anys. El seu creixement és molt lent: d'1 a 2 centímetres per any.

Està en regressió

No és que només creixin a poc a poc sinó que a més cada vegada n'hi ha menys. La doctora Noelia Hernández explica a ‘Va de Verd’, programa presentat per María Gómez i disponible a RTVE Play Catalunya, que hi ha un estudi de 2015 que va quantificar la regressió de la posidònia havia arribat fins al 35% en algunes zones.

Una de les principals amenaces a les quals s'ha hagut d'enfrontar la posidònia al llarg dels darrers anys ha estat els fondejos de vaixells en les praderies. Alguns iots tenen àncores que pesen 1 tona i poden destruir grans extensions. Actualment, segons comenta la doctora Hernández, aquesta espècie marina està protegida per llei i existeix un sistema de vigilància que eviten els fondejos. A més, l’associació Vellmarí ha dissenyat una aplicació mòbil, ‘Posidònia Maps’ que geolocalitza les zones on hi ha posidònia per evitar que els vaixells llancin les seves àncores. La contaminació de les aigües i l’escalfament del mar Mediterrani també influeix negativament en el creixement de l'espècie.