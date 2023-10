Algues i plantes aquàtiques | Va de Verd

La posidònia oceànica, endèmica de la Mediterrània, està en retrocés per culpa de la contaminació i del fondeig d’embarcacions de gran tonatge. A Formentera la presentadora de 'Va de Verd', María Gómez, parla amb Noelia Hernández, directora de conservació de Vellmarí, que vetlla per la seva conservació i amb Javier Asensio, tècnic de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera. En aquest capítol també es mostren les múltiples possibilitats que tenen les algues, com ara elaborar-ne teixits i peces de roba, i les seves aplicacions dermatològiques.