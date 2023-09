El Congrés rebutja per segona vegada la investidura de Feijóo

No hi ha hagut sorpresa a la votació definitiva del ple d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo d'aquest divendres al Congrés dels Diputats. Aquesta vegada el candidat del Partit Popular en tenia prou amb majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra, però tal com s'esperava, el resultat ha estat negatiu pel candidat i gairebé idèntic al del dimecres passat: 172 a favor (PP, Vox, CC, UPN), 177 en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB i BNG) i un vot nul, el del diputat de Junts Eduard Pujol.

Feijóo, doncs, no ha obtingut els vots suficients per esdevenir president del Govern i ara la presidenta del Congrés, Francina Armengol, comunicarà el resultat del debat al rei Felip VI, que haurà d'obrir una nova ronda de consultes amb els grups parlamentaris per buscar un altre candidat o candidata.

La investidura fallida de Feijóo sí que ha servit per posar en marxa el rellotge de la legislatura, i si d'aquí a dos mesos no s'ha pogut investir cap candidat o candidata, automàticament es dissoldran les Corts i es convocaran noves eleccions. El més probable a hores d'ara és que Felip VI designi el líder del PSOE, Pedro Sánchez, com a nou candidat a la Presidència. Aleshores, la presidenta del Congrés fixarà una data per celebrar el debat d'investidura que ha de ser, com a molt, a finals de novembre, concretament el dia 27 d'aquell mes. En cas de repetició electoral, els comicis es farien el 14 de gener.



Els grups mantenen les seves posicions Els discursos dels grups parlamentaris aquest divendres no s'han mogut ni un mil·límetre del que es va poder veure dimarts i dimecres durant la primera part del debat d'investidura. El president del PP i candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que respongui a les "exigències clares i nítides" dels partits independentistes. "Amnistia sí o no? Jo dic no. Referèndum sí o no? Jo dic no. I vostè, senyor Sánchez?". Feijóo ha instat els diputats socialistes a trencar la disciplina de vot. "No siguin trànsfugues dels seus votants, dels seus principis i de la Transició", ha dit. I ha reclamat a Sánchez que tingués la "valentia" d'intervenir en la sessió, però sense èxit perquè el líder socialista ha tornat a delegar en el diputat i exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Pel que fa als partits catalans, tant Esquerra Republicana com Junts han reiterat els motius que en tot moment els han allunyat del projecte que proposa el PP i Alberto Núñez Feijóo per Catalunya. ERC i Junts acorden no investir Sánchez si no treballa de manera efectiva per a un referèndum La republicana Teresa Jordà ha reiterat el 'no' d'ERC a Feijóo, perquè "tenim memòria" i "recordem a la perfecció que vam rebre l'1-O a les ordres del seu partit", i "no volem que el govern espanyol ens apliqui les polítiques d'extermini lingüístic que apliquen al País Valencià i les Illes", ni "que es carreguin les llibertats més elementals". La diputada d'ERC ha insistit que el PP hauria d'estar "molt interessat" en la independència de Catalunya, perquè així podrien ser "l'Espanya que volen ser". A més a més, ha qualificat la investidura com un "vodevil" i ha advertit a Pedro Sánchez que "un cop assolida l'amnistia és el moment d'obrir la nova fase de negociació i fixar les condicions perquè Catalunya pugui votar". Des de Junts per Catalunya han avisat que no renunciaran al referèndum d'autodeterminació. "Votar no és divisió. A Catalunya votar és consens. Des de Junts no hem aguantat la posició tant de temps per acabar fent el mateix que s'ha fet fins ara, que és evident que no ha donat resultats positius", ha defensat la diputada Míriam Nogueras. Nogueras ha argumentat que a Catalunya "més del 70% de la població està a favor de resoldre el conflicte polític votant" i ha negat que "votar divideixi". "És una tesi que neix de l'extrema dreta", ha criticat, i ha denunciat que Feijóo "no ha aportat ni una sola proposta per resoldre el conflicte polític".