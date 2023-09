Corría noviembre de 2021 cuando la primera patera aérea llegó a España. Una veintena de personas escaparon del avión de Air Arabia en el que viajaban hasta Estambul y atravesaron a la carrera las pistas del aeropuerto de Palma de Mallorca, evitando ser interceptados. Un falso coma diabético, simulado por uno de los pasajeros, les dio la oportunidad perfecta: aprovecharon el aterrizaje por emergencia sanitaria, cuyo protocolo de actuación contenía un fallo de seguridad que hasta entonces nadie había observado. La serie documental Operación Brooklyn, ya disponible en RTVE Play, analiza qué ocurrió aquel día, así como la búsqueda de los migrantes y la investigación de sus causas.

La Guardia Civil no custodió el avión

No se preveía que, en el caso de un aterrizaje por emergencia sanitaria, la Guardia Civil custodiara el avión. Eso permitió que, en el momento de escapar, solo estuvieran presentes dos coordinadores de vuelo, aparte de la propia tripulación. "Sabían cómo era el protocolo de actuación. Lo tenían muy claro y lo aprovechan para crear este clima de tensión", mantiene el inspector Gonzalo Callejas, de UCRIF Palma de Mallorca, en Operación Brooklyn. Tampoco se activó la emergencia de pasajero conflictivo, en cuyo caso sí se habría personado la Guardia Civil. "Por favor, regresen a sus asientos. No pueden estar aquí. No se puede bajar a fumar", decía Nieves Rueda, coordinadora de vuelo, ante el avance de los pasajeros. Intentaron evitarlo, pero finalmente aquel grupo de jóvenes logró salir.