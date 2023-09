15:40

Carrizosa (Cs) demana a Illa que "freni" les intencions de Sánchez i espera que ERC no "depassi la legalitat"

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat al líder del PSC, Salvador Illa, que aprofiti el poder dels socialistes "per frenar ERC i Junts a Catalunya i les intencions de Pedro Sánchez". "Si no rectifiquen, la possible investidura de Sánchez acabarà enverinant greument la política a Espanya", ha avisat. Tot just després, s'ha dirigit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per demanar-li de forma implícita que no es deixi influenciar per Junts i no "depassi la legalitat": "Espero que la seva tendència al pragmatisme no acabi anul·lada per les constants mentides".