L'endemà del discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament exigint a Pedro Sánchez que negociï les bases per a un referèndum, aquest dimecres ha estat el torn de l'oposició. Discursos, tant de Junts com el PSC, carregats de retrets i d'advertiments.

Durant el Debat de Política General, al ple del Parlament s'ha parlat de l'acció de govern, però la protagonista del debat ha estat la negociació al Congrés. Qui més ha fet d'oposició ha estat Junts, en contra del govern de la Generalitat a qui ha catalogat d'"inoperants". Junts ha collat ERC i el portaveu del partit de Puigdemont al Parlament, Albert Batet, li ha llençat un ultimàtum: O canvia de rumb o convoca eleccions".

Deixar enrere el passat i els retrets li ha demanat Aragonès. Seure plegats per avançar cap a l'amnistia i el referèndum aprofitant l'aritmètica del Congrés. "Aprofitem l'oportunitat. Si es tem d'acord en el que i en el com. Tenim una oportunitat històrica", ha esgrimit el president.

Des dels independentistes, la CUP retreu a Aragonès que vulgui negociar un referèndum quan "no es donen les condicions". "Ni ara ni més endavant. Les condicions s'han de generar. Amb més organització, mobilització i desplegant polítiques des d'aquí", ha aseverat Laia Estrada.

Els socialistes i comuns avisen Aragonès que no donin per feta amnistia

Fins a cinc vegades, el líder dels socialistes, Salvador Illa, li ha clavat a Aragonès que el seu govern està en fallida i en minoria. Això sí, li ha allargat la mà mentre Aragonès l'instava a acceptar un referèndum.

En Comú Podem veu la consulta "imprescindible". També els comuns que defensen l'amnistia li demanen que no faci competicions. Els comuns fan una petició a Pere Aragonès: "Demostri que allò que va començar malament pot acabar mínimament bé". En la seva intervenció, Jéssica Albiach, ha convidat el president a "demostrar que té sentit acabar aquesta legislatura" i que "aquesta no és una legislatura de tràmit". Per això, entre altres coses, l'ha instat a presentar un nou projecte de pressupostos per al 2024, que estan disposats a negociar.

Vox ha acusat Illa d'apuntalar l'independentisme. Durant la seva intervenció Juan Ignacio Garriga ha criticat que ERC i Junts reclamin al Congrés "ruptura i amnistia" per blindar els privilegis d'uns "delinqüents".

Aragonès ha acusat a Vox de voler "acabar amb l'autogovern".