8:28

Els Mossos alerten d'una estafa telefònica.

Els Mossos alerten d'una possible estafa telefònica sobre la quarta dosi de la Covid i avisen que, en cas de rebre una trucada, no es facilitin dades personals. De fet, el Departament de Salut no està fent cap campanya telefònica informativa. I en cas que rebem una trucada del centre de primària, serà del nostre sanitari de referència, i aquest ja té les nostres dades.