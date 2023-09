Mikel Erentxun: el disc 'Septiembre' i la gira de concerts

El cantautor Mikel Erentxun ens presenta el seu darrer àlbum: Septiembre. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens desgrana alguns dels 18 temes que configuren aquest nou treball, que va néixer a partir de la pandèmia del coronavirus i "gràcies a Elton John". I coneixem les dates dels seus pròxims concerts.

L'artista apareix en la portada tocant el piano, tota una "declaració d'intencions", ja que el treball va néixer amb el piano, una "grandíssima novetat" per a ell que li ha "obert una finestra", després d'una trajectòria aferrat a la guitarra. El cantant Elton John té la seva part de culpa, ja que durant la pandèmia del coronavirus Erentxun va veure el film Rocketman, i va descobrir una primera època del personatge que desconeixia:

"Em vaig enamorar d'aquell Elton John i em vaig comprar un piano, més assequible per portar a directe" que el que tenia, ha revelat. "Em recordava a quan vaig començar amb la guitarra, que agafes el piano i vas intentant treure cosetes", admet el cantant, que destaca: "El piano et permet coses que la guitarra no et permet. Han sortit cançons amb melodies diferents. És com una llum al desert".

"Tocar el piano em recordava a quan vaig començar amb la guitarra"



��️ "Tocar el piano em recordava a quan vaig començar amb la guitarra"





El disc també té ànima analògica i dels setanta, amb "un peu al present i un al passat", quelcom habitual en la seva discografia, però ara de forma "més evident" pel període al qual s'enfoca. "Parla de coses d'ara i té conceptes musicals d'ara mateix", ha puntualitzat.

18 cançons noves Erentxun també ha parlat de les diverses cançons que componen el disc, 18 temes nous en els quals trobem una veu que "en essència és la mateixa" que sempre, però amb "un pòsit de maduresa" que li ha anat bé. "A nivell de creativitat i de veu, l'edat suma per a bé", sosté. Un dels temes destacats és Este agosto es un gran viernes, un tema en referència de l'agost de 2022: "El divendres és el meu dia preferit de la setmana i agost és el dia que menys m'agrada de l'any. L'agost de l'any passat, sorprenentment, va ser un gran agost", ha argumentat sobre el fons de la cançó. "Cada cançó és una mica deutora del moment que un l'escriu. Estic escrivint una espècie de diari amb els discs", ha afegit.



��️ "Cada cançó és una mica deutora del moment que un l'escriu. Estic escrivint una espècie de diari"





@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/oEIxL5yG6X“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 27, 2023 Una de les lletres més disruptives al treball és Tren a Marte, un tema amb molta guitarra que parla dels referents musicals "que estem perdent" i també del canvi climàtic, amb cert toc d'humor. També hi ha temes més familiars com Oh, Siena, que va escriure quan la seva filla va marxar a estudiar als Estats Units als 14 anys. "Els comiats als aeroports són molt emocionants", ha dit, detallant que el tema de comiat va sortir durant el camí de tornada de l'aeroport. Un altre tema molt emotiu és el que parla de la seva amistat amb Pau Donés: Pensando en ti (Cuando lo urgente es vivir). El músic ha detallat com es van conèixer a la Vall d'Aran esquiant, fora del món de la música, i van establir una amistat que es va dilatar molt en el temps, fins a la mort del cantant català. "El tram final el vaig veure molt de prop. Va ser un moment dur i difícil", ha reconegut.

38 anys a l'ofici Durant l'entrevista Erentxun ha pogut recuperar unes imatges seves de fa un bon grapat d'anys, amb les quals ha recordat els seus inicis amb Duncan Dhu als vuitanta. El cantautor ha dit que no tenien ganes de menjar-se el món, sinó simplement de passar-ho bé: "No ens volíem dedicar a la música. Vam començar a tocar en instituts i de cop estàvem en places de toros. Ens va arribar sense buscar-ho", ha recordat sobre un moment que pensava que "la música sí que tenia edat". Ara té 58 anys i en porta 38 a l'ofici.



☕ @MikelErentxun recorda els seus inicis en el món de la música.





@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/M3Bcavz5ze“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 27, 2023