El PP reuneix milers de persones a Madrid contra l'amnistia

Milers de persones han omplert de gom a gom aquest diumenge l'avinguda Felip II de Madrid en l'acte convocat pel Partit Popular (PP) per rebutjar una eventual amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes catalans. Els militants i simpatitzants del PP han ovacionat el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, a 48 hores que aquest se sotmeti al debat d'investidura al Congrés dels Diputats.

El líder del PP ha promès que ja sigui des d'un "míting, una manifestació" o des del Congrés defensarà una Espanya "de ciutadans lliures i iguals" costi el que li costi, inclosa la presidència del Govern, davant d'una amnistia "que no es va votar".

Davant unes 40.000 persones, segons xifres facilitades per la Delegació del Govern a Madrid, i 65.000 segons el partit, Feijóo ha assenyalat que poden discutir "democràticament si els espanyols han votat canvi o no" però "el que no va votar cap espanyol, al menys el 94%, va ser un canvi en el règim constitucional. Això no es va votar, és un frau, agreujat i reiterat per la mateixa persona. No negociarem els fraus".

En la mateixa línia s'han expressat altres figures destacades de la formació, com ara els expresidents del Govern Mariano Rajoy i José María Aznar, així com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i l'alcalde de Madrid, José Manuel Martínez Almeida. Tots han rebut una fortíssima ovació per part del públic, que ha cridat "Puigdemont, a presó" i "Fora, fora" quan a les pantalles s'ha projectat un vídeo del president en funcions, Pedro Sánchez.