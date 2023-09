Feijóo fa servir l'amnistia com a palanca per a la investidura

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, denuncia en un acte multitudinari a Madrid que l'amnistia és una "indignitat" i que suposa un "frau". "Espanya no va votar democràticament que visquem aquesta tessitura", ha afirmat. Davant de milers de persones i envoltat de dirigents i exdirigents del partit, Feijóo ha assegurat que concedir l'amnistia als responsables del procés implica atacar la "igualtat" de la ciutadania a Espanya sense que hi hagi "consentiment" de la majoria. "La llei ha de ser igual per a tots començant pels polítics", ha argumentat, perquè "si no són iguals és una tupinada". El líder del PP ha acusat el líder socialista, Pedro Sánchez, de ser el "responsable" i al PSOE de ser "còmplice".