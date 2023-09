Sánchez retreu a Feijóo i el PP que abonin el transfuguisme

El president del govern espanyol en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge que el president popular, Alberto Núñez Feijóo, “apel·la a la pitjor de les corrupcions” quan promou el transfuguisme. "Van de mal en pitjor", ha dit. En un discurs durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, Sánchez també ha dit que el PP "es boicoteja a sí mateix" quan promou una manifestació a Madrid contra l’amnistia i la investidura d’un president socialista a pocs dies de la seva. Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha descrit com un "autèntic insult" que el PP vulgui "comprar voluntats" per una investidura que els socialistes consideren “fallida”.