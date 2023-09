8:20

El Congrés aprovarà per lectura única la reforma del Reglament que permetrà aprovar l'ús de les llengües cooficials.

Si no hi ha sorpreses, el Congrés dels Diputats aprovarà avui per la via ràpida la reforma del reglament que permetrà als diputats que puguin parlar en català, gallec i euskera a la Cambra Baixa. La reforma s'aprovarà després que la majoria de diputats rebutgi les esmenes a la totalitat presentades per PP i VOX. Serà per procediment de lectura única.

Aquest dijous tornarà a prendre la paraula el portaveu del PP Borja Sémper que va generar malestar al seu propi grup quan va fer servir l'euskera en diversos moments de la seva intervenció. Ell ho ha justificat així en una entrevista a Onda Cero.