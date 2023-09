¿Mera casualidad o una idea premeditada? Esta es la pregunta que se hacen los fans de Mikel Erentxun. ¿Y por qué? Porque el regreso discográfico del músico vasco lleva de título Septiembre y se publicará el mes con el mismo nombre que el álbum, en concreto el próximo sábado. Se trata de su duodécimo álbum de estudio en solitario y su vigésimoséptimo disco, si se tiene en cuenta toda su discografía.

Un misterio que ha sido resuelto por el propio cantautor en Mañana más (RNE): “Ha sido un poco coincidencia que el disco se llame Septiembre y salga en septiembre, porque de hecho el disco en otra época de la vida hubiera salido antes de verano”, explica. Este ‘retraso’ es provocado por los tiempos de fabricación del vinilo, que son de cinco a seis meses y eso es lo que ha hecho que el disco se publique en el antepenúltimo mes del año.

“Ladridos en el pecho”

“Ladridos en el pecho/ no me dejan dormir/ ladridos en el pecho/ no me dejan dormir/ Causando desperfectos/ luchando por salir/ la noche en la garganta/ ya no se qué decir/ telómeros de acero/ echándose a perder/ el sueño es un mustélido/ pequeño y voraz”, nos canta Erentxun en su canción “Ladridos en el pecho”. Un tema que habla “de una mala noche en Madrid que tenía palpitaciones de verdad. Y me asusté y todo se torció”, subraya.