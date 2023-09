Fue una mujer de armas tomar, y eso ya se puede comprobar en las primeras imágenes de la serie. Inés del alma mía narra la historia de Inés Suárez, una Juana de Arco española que formó parte de la expedición de Pedro de Valdivia para conquistar Chile y con el que tuvo una relación amorosa. Elena Rivera y Eduardo Noriega protagonizan la serie coproducida por RTVE, Boomerang TV y Chilevisión. Está basada en la novela homónima de Isabel Allende, y ya la puedes ver completa en RTVE Play.

Las primeras imágenes de la serie ya dejan ver el carácter de Inés. La joven, nacida en Plasencia en el siglo XVI, fue criada junto a su hermana Asunción en la localidad cacereña. Ambas estaban a cargo de su abuelo, que tiene unos planes muy diferentes para la extremeña, enamorada de Juan de Málaga.

Grabada en 2019 en Extremadura y Andalucía, Inés del alma mía muestra la determinación de esta mujer a la hora de tomar decisiones por sí sola. Ejemplo de ello es cuando, tras marchar su marido a América y no tener noticias de él, abandona España y se embarca en una aventura que le lleva a conocer el Nuevo Mundo, donde no se imaginaba nada de lo que le tenía preparado.

Desde el primer momento en el que se encuentran, Inés y Pedro tienen una conexión especial. Los dos se dejan llevar por lo que sienten dando lugar a la parte más romántica y pasional de la serie. Pero su amor no será bien visto ni por los españoles del Nuevo Mundo y tendrán que esconderlo, pues Valdivia tiene una mujer esperándole en España.

Inés Suarez, una guerrera más en la conquista de Chile

Inés Suárez luchó tanto por Chile como cualquiera de los otros soldados españoles que fueron en la expedición. De hecho, no dudó en alzar la espada y subirse al caballo para defender ante un ataque la ciudad de Santiago. Al grito de "no nos rendiremos, porque no existe mayor gloria en este mundo que vivir y morir peleando" motivó a todos sus soldados como una guerrera más.

La expedición para la conquista de Chile no fue nada fácil. En el camino hasta aquellas tierras desconocidas a las que nadie había conseguido llegar, debían atravesar el desierto de Acatama. El que no pudiera seguir, no lo haría, y los nativos se lo dificultaron más aún envenenando todos los pozos.

Dicha expedición estaba liderada por Pedro de Valdivia. El extremeño era el mejor soldado de Francisco Pizarro en Perú, y tras superar varios obstáculos, consigue el permiso para ir hacia tierras chilenas y poder conquistarlas. La guerra por Chile comenzó mucho antes que su conquista.

El mayor obstáculo que se encontró en el camino Pedro no fue el desierto, ni la falta de alguna, ni si quieras las personas autóctonas, sino Pedro Sánchez de la Hoz, que se enfrenta a Valdivia para ser él el adelantado de la conquista. Al final, lo harán juntos, pero el extremeño no perdonará a la mano derecha de Pizarro lo difícil que se lo puso.