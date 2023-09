En España está muy integrada la cultura del aperitivo, esos pequeños tentempiés o tapas que se degustan antes de comer disfrutando de una buena compañía. Pero, ¿y si se tuviera que elegir solo uno? La sociedad ha hablado. Tras un estudio elaborado a partir de lo que más se piden los usuarios en los bares, se le ha otorgado el puesto número 6 a… ¡los boquerones en vinagre! Pero, ¿cuál es el primero?

La tradición de tomar el aperitivo tiene su origen en el siglo XX, cuando las tabernas españolas servían pequeños bocados de comida acompañando a las bebidas que se pedían los visitantes. La costumbre se estableció rápidamente en la sociedad y ya es casi un pilar y una cotidianidad en la vida de muchos. Pero, ¿qué suelen pedir cuando van a tomar el aperitivo? ¡En Ahora o Nunca, el programa de La 1, han realizado una lista de los 6 alimentos más deseados!

Un poquito de jamón, otro de queso, lomo que no falte… ¿cómo no iban a estar los embutidos en el ranking de los más cotizados? Y es que, con un poco de pan, frutos secos e incluso algunas frutas, se puede disfrutar de una tabla de embutidos de 10. ¡Aquí te enseñamos cómo hacerla y decorarla!

En toda buena taberna o bar español, no puede faltar esa mítica tapa de aceitunas u olivas, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Estas pequeñas verdes o negras son capaces de alegrar a cualquiera los aperitivos, por eso se encuentra en el top 2 de los aperitivos más deseados. Pero, ¿qué aceitunas son mejores para cada ocasión? ¡Te lo contamos!

Puesto número 1: patatas fritas o bravas

Liderando el ranking no podían falta ellas, ¡las patatas! Fritas o bravas, así las prefieren los comensales. Y es que, muchos de nosotros no podemos concebir un buen aperitivo sin este manjar de por medio. Por eso, en el programa presentado por Mónica López, os desvelamos 6 cosas que no sabías de este manjar y el truco para hacer patatas fritas de bolsa artesanas y súper crujientes.