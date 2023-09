En el año 2008, los habitantes de Estonia decidieron tomar en sus manos la limpieza de todo el país. El 4 por ciento de la población recogió 10.000 toneladas de desechos en un solo día, dejando a toda Estonia libre de basura y a su pueblo mucho más unido. La acción de ese pequeño país llevó al mundo a reflexionar, si una acción tan sencilla como salir a la calle o limpiar delante de tu casa había marcado la diferencia para una pequeña nación al norte de Europa, ¿qué pasaría si el mundo entero los imitara? Así surgió el movimiento “Let’s Do it World” (LDIW) que es la organización encargada de que cada año se realice la limpieza mundial.

Tomando como excusa el Día Mundial de la Limpieza, que se celebra cada tercer sábado de septiembre, esta semana en Memoria de Delfín nos centramos en otro tipo de limpieza, la del hogar. Arturo Martín entrevista a Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como Bego, la Ordenatriz, donde acumula más de un millón de seguidores. Nuestra invitada también es autora de Limpieza, orden y felicidad. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres, un libro lleno de consejos, trucos y soluciones para hacerte ahorrar tiempo y conseguir que disfrutes de tu hogar: consejos para quitar pegamento de distintas superficies, para eliminar el moho que se acumula en la puerta de la lavadora o trucos para limpiar manchas de césped, de cera y rotuladores de ropa.

Aprendemos los trucos de orden y limpieza más eficaces

La Ordenatriz, que es madre de 7 hijos, abrió su cuenta de Instagram en 2019 mientras trabajaba como organizadora profesional, pero no fue hasta el confinamiento en 2020 cuando la aceleró: “con la pandemia y las restricciones sociales nos quedamos todos parados en casa y entonces decidí contar cosas; la gente se dio cuenta de ese tornillo que estaba oxidado, de ese cajón que no cerraba bien o de ese armario que estaba muy desordenado o que no le era útil; fue así como empecé a compartir consejos sobre limpieza, orden y organización de tareas domésticas”.

Conocida como la Marie Kondo española, La Ordenatriz asegura que “las tareas del hogar son infinitas, y el caos de una casa no es la excepción sino la regla”. Begoña Pérez también recuerda que es consciente de que todo el mundo está sobrepasado por las obligaciones del día a día y que no se puede pretender que todo sea perfecto: “Yo me declaro vaga universal, es decir, que si tengo la bandeja del horno sucia después de haberla usado, no voy a frotarla durante diez minutos porque, ni creo que los tenga ni me apetece; prefiero dejar la bandeja toda la noche con la mezcla de bicarbonato y vinagre y al día siguiente en un minuto quitar la suciedad ya desincrustada con la esponja”.

Sus consejos tratan de mezclar los trucos de toda la vida con la ecología y eficacia. Según nos explica La Ordenatriz, en toda casa no pueden faltar una serie de productos bien baratos que son infalibles contra las manchas: “un jabón en escamas, percarbonato, bicarbonato, vinagre y laca de pelo”, a lo que añade su fórmula mágica: “se trata de una fórmula que es de nuestras abuelas y consiste en 500 mililitros de agua caliente, dos cucharadillas escasas de jabón en escamas y 50/70 mililitros de amoniaco”. Es infalible.

Con la casa bien limpia gracias a los consejos de Bego, la Ordenatriz, retrocedemos junto a Mara Peterssen 15 años en el tiempo para recordar algunos de los hechos más importantes ocurridos en el mundo en 2008, año marcado por la quiebra de Lehman Brothers, la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, y la liberación por parte de las FARC de Ingrid Betancourt tras seis años de cautiverio.

Mientras en España las noticias hablaban del accidente de Spanair en el que murieron 154 personas, la llegada del AVE a Barcelona y la desaparición y asesinato de la niña Mari Luz Cortés.

En nuestro espacio de divulgación de arte, Antonio García Villarán nos habla de uno de los cuadros más importantes de Francisco de Goya, “El levantamiento del 2 de mayo”, ya que en 2008, año que recordamos, se cumplía el 200 aniversario de ese importante acontecimiento histórico. Nos adentramos en esta completa obra de arte, realizada con pinceladas sueltas, sin apenas líneas rectas, lo que permite al pintor dar esa sensación de movimiento que le otorga tanto realismo. Aunque Goya era pintor de la Corte, parece ser que fue suya la idea de reflejar en 1814 este momento de la historia para rememorar la guerra de la Independencia, cuando el pueblo español se levantó contra las tropas de Napoleón.

La literatura nos llega de manos de Ángeles Caso, que nos habla de escritores maravillosos que desaparecieron en 2008. El poeta Ángel González, del que nos lee un breve poema, y el gran Rafael Azcona, del que destaca la calidad literaria de sus guiones. También el compañero de esta casa Leopoldo Alas, que estuvo al frente de Entiendas o no entiendas, uno de los primeros programas en los que se habló abiertamente de homosexualidad.

Luis Quevedo, nuestro experto en ciencia, nos recuerda un importante avance médico que tuvo lugar ese año 2008. El primer trasplante de tráquea en el mundo hecho a medida a través de células madre. Tuvo lugar en un hospital de Barcelona, y una gran repercusión internacional.

Arrancamos la tercera hora de programa con un personaje que hizo historia de la televisión española: Hugo Stuven. Con Irene Vaquero recorremos la trayectoria personal y profesional del mítico productor, director y realizador de TVE que estuvo detrás de espacios tan emblemáticos como Aplauso o Como Pedro por su casa.

Con Marta Belenguer recordamos Camino, de Javier Fesser, que obtuvo seis Premios Goya. Un film lleno de luces y sombras basado en una historia real, la de Alexia González-Barros, una niña de 11 años que tiene que enfrentarse al mismo tiempo a dos acontecimientos que son completamente nuevos para ella, como son enamorarse y morir. La película se adentra en la organización religiosa del Opus Dei, en su funcionamiento y en las consecuencias de sus creencias, como las de cualquier fanatismo religioso.

Los últimos minutos del programa son compartidos como siempre por David Zurdo y J. Pelirrojo. El primero dedica su Historia Mínima a los pedos y a la variedad de obras literarias y de películas en las que se habla de ellos. JPelirrojo nos cuenta todo sobre el nacimiento y evolución de Spotify y nos trae alguno de los temas musicales más escuchados en la plataforma.