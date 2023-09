Mor el farmacèutic i mecenes Antoni Vila Casas als 92 anys

La Fundació Vila Casas ha comunicat la defunció del farmacèutic, empresari i mecenes català Antoni Vila Casas, que tenia 92 anys. En un missatge a les xarxes socials, l'entitat assegura que continuarà "treballant per ser dignes del seu llegat, del seu compromís amb l’art i la societat i de la seva ambició de futur".

L'empresari i col·leccionista era un dels grans mecenes de l'art català i gestionava i exhibia el patrimoni que adquiria a través de tres museus i un espai d'art amb unes 4.000 peces: el Museu Can Framis i l'Espai Volart a Barcelona, el Museu Can Mario de Palafrugell i el Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí.

La passió de Vila Casas pel mecenatge i l'art

Antoni Vila i Casas va néixer el 27 de novembre del 1930 a Barcelona. El 1956 es va llicenciar en farmàcia per la Universitat de Barcelona i el 1960 va ser fundador i president del consell d'administració de Laboratoris Prodes. Amb molta feina, investigació, i algun cop de sort ben aprofitat, l'empresa es va convertir en Prodesfarma i finalment va acabar fomentant una fusió amb l'empresa Almirall (Almirall Prodesfarma) que constituiria el principal laboratori d’Espanya i un dels més grans d’Europa.

En paral·lel a la seva faceta empresarial, Vila Casas és reconegut com a filantrop i mecenes de nombroses iniciatives culturals. El 1986 va impulsar la Fundació Vila Casas, de la qual n'era president, amb l'obertura progressiva de tres museus d'art a Palafrugell (Can Mario, especialitzat en escultura), Torroella de Montgrí (Palau Solterra, especialitzat en fotografia) i Barcelona (Museu Can Framis i Espais Volart, dedicats a la pintura).

Vila Casas era membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona, de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Gràcies a la seva tasca empresarial, de divulgador de la indústria farmacèutica i de mecenes cultural, ha rebut nombroses distincions com la Gran Creu de l'Orde del Mèrit Civil (1996), la Creu de Sant Jordi (1999) o la Medalla d'Or de la Generalitat (2022).

A principis de 2023, Antoni Vila Casas va ser distingit fill adoptiu de Palafrugell per la seva implicació amb el municipi baixempordanès a través de l'obertura del Museu Can Mario el 2004.

RTVE va emetre l'any passat un documental que repassava el perfil biogràfic i personal de l'empresari i mecenes a través d'algunes imatges recuperades de l’arxiu de TVE i d’altres enregistrades els darrers mesos.

'Antoni Vila Casas, ciència i art' compta amb la participació de dos amics coetanis, també nonagenaris, com Joan Uriach i Josep Maria Puig, artistes com Joan Fontcuberta i José María Guerrero Medina, experts com Victoria Combalía o Teresa Blanch. També hi apareixen col·laboradors de la Fundació, el metge que el va tractar quan va estar malalt, el Dr. Francesc Bosch, així com professionals de la salut i la farmàcia.