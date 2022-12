RTVE presenta un documental sobre la vida d'Antoni Vila Casas

'Antoni Vila Casas, ciencia i art' és un documental realitzat per Soledad Gomis i Joan Albert Planell. S'emet el pròxim dijous 8 de desembre a les 19:10h a La 2.



El documental 'Antoni Vila Casas, ciència i art' ofereix un perfil biogràfic i personal de qui va ser un prominent empresari farmacèutic i destacat col·leccionista d’art que, als seus 91 anys, segueix presidint la fundació que porta el seu nom. A més, va a treballar sovint perquè, diu, ‘encara 'és un home amb il·lusions'.

Als seus 91 anys, Vila Casas es considera un home amb il·lusions RTVE

El documental oferirà imatges de l’arxiu de TVE i d’altres enregistrades els darrers mesos, amb un Vila Casas encara a peu del canó, quan la salut li ho permet. Antoni Vila Casas va començar a estudiar farmàcia sense cap vocació, només ho va fer perquè el seu millor amic estudiava. Quan va acabar, ja s’havia convertit a la ciència. En pocs anys va tenir diverses farmàcies i va adquirir el laboratori Prodes. Amb molta feina, investigació, i algun cop de sort ben aprofitat, l'empresa es va convertir en Prodesfarma i finalment va acabar fomentant una fusió amb l'empresa Almirall (Almirall Prodesfarma) que constituiria el principal laboratori d’Espanya i un dels més grans d’Europa.

El treball compta amb la participació de dos amics coetanis, també nonagenaris, com Joan Uriach i Josep Maria Puig, artistes com Joan Fontcuberta i José María Guerrero Medina, experts com Victoria Combalía o Teresa Blanch. També hi apareixen col·laboradors de la Fundació, el metge que el va tractar quan va estar malalt, el Dr. Francesc Bosch, així com professionals de la salut i la farmàcia.

La Fundació Vila Casas compta amb un fons de més de 4000 peces RTVE

En ser diagnosticat amb un linfoma va decidir deixar les seves responsabilitats, i va invertir el capital que havia aconseguit a la Fundació Vila Casas. A més de donar suport financer a iniciatives sanitàries, divulgació, i projectes de grans hospitals, va fer créixer la petita col·lecció d’art contemporani català que havia aplegat fins a convertir-la en un fons de 4000 peces que exhibeix a quatre seus, totes en edificis singulars i restaurats: 'Palau Solterra' (fotografia, a Torruella de Montgrí), 'Can Mario' (escultura, a Palafrugell), 'Can Framis' (pintura, al Poble Nou de Barcelona) i 'Espais Volart' (exposicions temporals, a l’Eixample de Barcelona).