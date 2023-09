L'actualitat d'aquest divendres passa per l'impacte de ple en les negociacions que ha tingut la sentència que condemna a Miquel Buch. En canvi, una altra decisió judicial, la del Tribunal Suprem de rebutjar els recursos als indults, donen una mica d'aire als socialistes.

L'expresident de la RFEF Luis Rubiales ha declarat a l'Audiència Nacional com a investigat per la denúncia presentada per part de la Fiscalia pel petó que va fer-li a Jenni Hermoso a la final del Mundial femení. El tribunal ha demanat com a mesures cautelars que comparegui en seu judicial cada 15 dies i que tingui prohibit aproximar-se a menys de 500 metres a la jugadora.

En el judici contra Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit, Josep Santacana, la Fiscalia ha rebaixat la petició de pena per l'extennista de 4 a 2 anys. Estan acusats d'alçament de béns i insolvència punible. L'advocat de Santacana ha lamentat el que ha nomenat "un pacte encobert" i ha negat gestionar ni beneficiar-se del patrimoni de l'extennista.

Una jornada que també ens manté la mirada posada en el cel, ja que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per fortes precipitacions a tot el territori. L'aigua ha començat a caure amb molta intensitat i abundància a les comarques del sud de Catalunya. A l'Ampolla, la pluja ha mantingut tallada per dues hores l'N-340, i diferents punts del Baix Ebre han registrat més de 100 litres per metre quadrat.