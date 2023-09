La Fiscalia rebaixa la petició de pena per a Arantxa Sánchez Vicario de 4 anys a 2. Aquest divendres ha tingut lloc la darrera sessió del judici contra Arantxa Sánchez Vicario, el seu exmarit, Josep Santacana i 4 suposats testaferros per alçament de béns. La Fiscalia diu que l'extenista ha col·laborat per esclarir els fets i que està pagant el deute. La Fiscalia li aplica els atenuants de confessió i reparació del dany. També li ha rebaixat la petició a 2 anys l'acusació particular. En canvi, mantenen la petició de 4 anys de presó per al seu exmarit.

En la jornada d'aquest divendres, Josep Santacana, ha negat gestionar i beneficiar-se del patrimoni de l'extenista i ha afirmat que van ser els pares d'ella qui els van deixar en una situació precària.

01.15 min La Fiscalia rebaixa la petició de pena per a Arantxa Sánchez Vicario | Sergi Bassolas

Dimecres, alguns dels assessors, administradors i testaferros de les societats de l'extenista Arantxa Sánchez Vicario han assegurat que coneixia els moviments del seu patrimoni, tot i que el lideratge i la gestió diàries les duien el seu pare fins al 2009 i el seu exmarit, Josep Santacana, des d'aleshores.

En la primera sessió, l'exesportista ha culpat Santacana d'amagar tot el seu patrimoni perquè no l'hi embarguessin. Sánchez Vicario ha admès els fets i ha assegurat que en aquella època es dedicava a jugar a tenis i que Santacana es dedicava a gestionar els seus béns. En la seva declaració ha afirmat que li posava papers en blanc perquè els signés i que era ell qui s'encarregava d'omplir-los.

Sánchez Vicario ha dit en el judici que ara no té diners a Espanya, Andorra i Suïssa, i que creu que la seva fortuna, valorada en uns 20 milions, podria estar als Estats Units. Afima també que ja ha començat a pagar el deute i que la meitat del que cobra per les seves feines a Miami s'ho queda el banc. Un fet que va certificar el Banc de Luxemburg.