17:00

Junqueras, Romeva i Bassa presenten al TC un recurs d'empara contra la revisió de la condemna per l'1-O

Les representacions legals d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa (ERC) han presentat els recursos d’empara al Tribunal Constitucional contra la revisió de la condemna per l’1 d'octubre. Ho fan després que el Suprem rebutgés l’incident de nul·litat presentat pels republicans el darrer mes de març. ERC ha explicat en un comunicat que els advocats denuncien que, en la revisió de la sentència, no s’ha aplicat la llei vigent i, per tant, allò que és més beneficiós per als republicans. Els tres dirigents volen esgotar la via interna per arribar fins al final de la causa al Tribunal Europeu de Drets Humans, on es denunciaran "tots els drets fonamentals vulnerats" per la no aplicació de la llei més favorable.