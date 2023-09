El president del grup municipal de Junts per Catalunya i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, és "molt més favorable" a un acord amb el PSOE que amb el PP. TEn aquest sentit, assenyala que el suport de Junts a la investidura dependrà de dos acords, l'amnistia, independentment de com se'n digui i un reconeixement de Catalunya com a nació.

El líder de Junts a l'ajuntament considera que ara han de "moure fitxa" els que volen governar i "no passar-se el dia marcant les diferències": "Qui vulgui manar s'ha de plantejar l'amnistia i el reconeixement de Catalunya".

Trias nega que hi hagi regidors de Junts favorables a un acord amb el PP i assenyala al líder popular Daniel Sirera de fer-ho córrer: "Tothom parla i la gent s'equivoca. Aquí només poden parlar Carles Puigdemont i Jordi Turull. Els altres som comparses".

Trias: "Espero que Feijóo s'adoni que s'ha equivocat" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Trias explica que no coneix l'Alberto Núñez Feijóo actual. "Anem fatal, no podem anar pitjor. Què li ha passat a aquest home?", es pregunta Trias i confia que Feijóo arribi a la conclusió que "està equivocat" perquè creu que "aquest país no es pot construir a través de la confrontació, sinó a través del respecte del que som cadascú".

Trias creu que Collboni s'ha d'aclarir amb qui vol governar Trias ha dit durant l'entrevista que s'obre a governar amb Jaume Collboni, però assenyala que seria un "error" barrejar la situació a Barcelona amb la governabilitat de l'Estat. Considera una "trastada" el que li va fer Jaume Collboni en proposar-se com a alcalde i tirar endavant la seva cadidatura: "Ens vam donar la paraula que, si canviàvem d'opinió, ens ho explicaríem. Va faltar a la seva paraula". El líder de Junts al consistori qualifica de "sorprenent" el resultat de les eleccions general que fan que Junts sigui decisiva i es pregunta "I ara què? Què fareu". Trias diu que el pacte amb del PSC amb el PP a l'ajuntament els ha servit per poder anar per Espanya explicant que han fet que l'alcalde de Barcelona no sigui nacionalista: "Li vaig dir a Collboni que calculava malament, que podríem ser decisius i és el que ha passat".