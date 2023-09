Trias és "molt més favorable" a un acord amb PSOE que amb PP

Xavier Trias es mostra "molt més favorable" amb un acord d'investidura amb el PSOE que amb el PP. El president del grup municipal de Junts per Catalunya - Trias per Barcelona explica que no reconeix el Núñez Feijóo actual i confia que arribi a la conclusió que "està equivocat": "Aquest país no es pot construir a través de la confrontació, sinó a través del respecte del que som cadascú". "No sé com es dirà, el que és necessita és que passi", ha dit preguntat sobre la llei d'amnistia en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. L'exalcalde de Barcelona celebra el discurs "molt important" de Carles Puigdemont: "Va fer de president, no va fer un discurs de partit. Han de moure fitxa els que volen governar", ha insistit, per bé que també l'oposició. Dubta si ERC i Junts tenen la mateixa estratègia, però defensa que "com més coordinats, millor". I reitera la seva voluntat de governar amb republicans i socialistes: "ERC ha de prendre una decisió complicada sobre un pacte d'esquerres. Jo crec que s'equivocaran".