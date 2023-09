L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 4 anys i mig de presó a l'exconseller d'Interior Miquel Buch per fitxar d'assessor a un sergent dels Mossos d'Esquadra perquè continués escortant a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont després de la seva fugida d'Espanya. A més, el tribunal li ha imposat una pena de 10 anys d'inhabilitació absoluta per malversació i altres 9 anys i mig d'inhabilitació especial per prevaricació.

01.29 min Miquel Buch, condemnat a 4,5 anys de presó i 20 d'inhabilitació | Sergi Bassolas

En la seva sentència, la secció segona de l'Audiència de Barcelona condemna a més a quatre anys de presó al sergent Lluís E., un dels agents que va ajudar a fugir d'Espanya a Carles Puigdemont i al qual Buch va nomenar assessor d'Interior en 2018, després de l'etapa del 155.

El judici va començar el passat 28 de juny de 2023. Puigdemont va declarar com a testimoni i va negar que Escolà li fes d'escorta.

02.16 min Miquel Buch, a judici pel cas del suposat escorta de Puigdemont

La Fiscalia demanava sis anys de presó i 27 d'inhabilitació per a l'exconseller, de JxCat, al qual acusa dels delictes de malversació i prevaricació pel nomenament arbitrari del sergent que va fer d'escorta de Puigdemont, qui va exercir d'assessor durant 224 dies, en els quals va cobrar 52.712 euros de fons públics.

Buch preveu recórrer una condemna "injusta" La resposta per part del condemnat no s'ha fet esperar. A les portes de l'Audiència de Barcelona, on Buch ha acudit per a rebre la notificació personal de la sentència, el *exconseller d'Interior ha anunciat que, malgrat que encara no ha llegit els arguments de la resolució, té previst recórrer una condemna que considera "injusta". "Recorrerem perquè estic convençut del que vam fer i qualsevol que veiés el judici sap que aquest resultat és injust", ha lamentat Buch, que va ser conseller d'Interior entre 2018 i 2022, en el govern de Quim Torra, i va tenir a les seves ordres als Mossos d'Esquadra en les tibants setmanes per les protestes de la sentència del procés. L'exconseller ha afegit que la sentència ha estat "extremadament ràpida, en només un mes, perquè agost és inhàbil", la qual cosa li fa la sensació que "hi havia molta pressa" per condemnar-li.

Junts creu que legitima la demanda d'acordar una amnistia abans d'una investidura de Sánchez Tot i que no volen condicionar les negociacions d'investidura de l'actual president Sánchez, el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, veu la sentència de l'Audiència de Barcelona contra l'exconseller Miquel Buch com un aval a l'estratègia del seu partit de "cobrar per avançat" amb l'amnistia. És a dir, que s'aprovi abans d'una eventual investidura de Pedro Sánchez. "És una barbaritat i una salvatjada. Demostra que el 'A por ellos' decretat el 2017 és vigent", ha assegurat. L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, considera que la sentència contra l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, i escorta del mateix Puigdemont, Lluís Escolà, és "un acte de venjança" de l'Estat.