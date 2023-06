Miquel Buch, a judici pel cas del suposat escorta de Puigdemont

Aquest dimecres ha començat el judici a l'exconseller d'interior Miquel Buch, a l'Audiència de Barcelona. L'acusen d'haver nomenat com a assessor un mosso d'esquadra que en realitat hauria fet d'escorta de Carles Puigdemont, de juliol del 2018 al març del 19. A la porta dels jutjats li han fet costat dirigents d'Esquerra i del seu partit, Junts.

Buch s'enfronta a sis anys de presó per malversació i prevaricació i 27 d'inhabilitació. S'acusa dels mateixos delictes a l'exsergent dels mossos, Lluís Escolà, per qui es demana quatre anys i mig de presó. Per aquest divendres es preveu que Puigdemont declari per videoconferència.