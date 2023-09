No te pierdas esta noche la programación de RTVE. En La 1, especial Lazos de Sangre dedicado a la figura de Julio Iglesias y que también recordará la figura de María Jiménez. Cuando se celebra el aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, La 2 emite varios documentales que ahondan en la realidad de la monarquía más famosa del mundo. Un nuevo enfoque sobre Lady Di en el documental Las décadas de Diana. Sigue leyendo para enterarte de todo.

Novedades en RTVE Play

No te pierdas ningún estreno de RTVE Play, la plataforma gratuita donde puedes ver tus contenidos favoritos. Si todavía no has visto el documental Garganta profunda: cuando el porno salió del gueto o aún no has descubierto el nuevo videopodcast Aquí me bajo, recuerda que puedes hacerlo donde y cuando quieras. Si te gusta el deporte, sigue en directo la etapa 10 de La Vuelta España.

Si prefieres el cine, no te pierdas este viernes el estreno de la película El séptimo día, una comedia romántica coproducida entre Argentina y España, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Manuel Alexandre y China Zorrilla. Además, una nueva entrega de El último programa sobre la cinta La vida de Àdele.