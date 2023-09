'El Conquistador', el programa més salvatge de la televisió, ja s'ha estrenat! Pots veure la primera entrega a RTVE Play. Els 33 participants lluitaran per obtenir el premi de 100.000 euros i entre ells hi ha quatre catalans: Agustí Sarrias, Magda Venegas, Anita Williams i Naiara Gil. Aconseguiran guanyar? A més, Cesc Escolà, entrenador i presentador de 'FitMés' a RTVE Catalunya, és el capità d'un dels tres equips del reality de La 1. El que va ser professor de Fitness a 'Operación Triunfo', participarà com a un concursant més, però no optarà al guardó.

Agus Agustí Sarrias té 24 anys i viu a Vilanova i la Geltrú. És forner i es defineix com a hippie, esportista i amant del mar: practica paddle-surf, windsurf i skate. Diu que és molt ambiciós i competitiu i que farà tot per guanyar, fins i tot, trampes! Es considera líder i seductor... Agustí Sarrias RTVE

Magda Venegas Una de les tres parelles que participen a 'El Conquistador' és la formada per la barcelonina Magda Venegas i Mar Garrido, de Conil de la Frontera (Cadis). Són restauradores i mantenen una relació sentimental des de fa menys d'un any. Magda, de 41 anys, té un caràcter fort i diu que no té por a res i que no suporta la gent que actua amb mala fe. Mar y Magda RTVE

Anita Williams Ana Arboleda, coneguda com a Anita Williams, és actriu i model de Barcelona. Va ser mare molt jove, ara té 25 anys, i es considera una supervivent per la vida que ha tingut. Ha practicat taekwondo, natació, tenis, pàdel, esquí, snow, wakeboard... Tota una esportista! Diu que és una persona molt transparent, que li agrada cridar l'atenció i que s'entén més amb els homes que amb les dones perquè, segons ella, les noies li tenen enveja. La catalana assegura que no abandonaria mai el programa. Anita Williams RTVE

Nai La barcelonina Naiara Gil té 35 anys i treballa com a comercial de plaques solars. Es considera una persona molt positiva, energètica i impulsiva. També és molt xerraire i alegre. No practica esport, però viu en un quart pis sense ascensor! Nai RTVE