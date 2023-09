Septiembre ha empezado y volvemos a nuestras rutinas que nos permiten tener seguridad, orden y poder organizar nuestro día a día y el de nuestra familia, en el caso de que tengamos personas a nuestro cargo.

Con la entrada del nuevo curso, que para muchos y muchas es como el inicio del año, recuperamos rutinas antiguas e intentamos incorporar hábitos nuevos que estén alineados con nuestra vida y nuestros valores.

¿Quién no se ha propuesto una meta este mes? Lo difícil no es planteársela y empezar, sino mantenerla a largo plazo. Para ayudarte, en ‘Para Todos La 2’, la psicóloga Patricia Ramírez te da nueve consejos para iniciar una nueva rutina.

1. Pon horarios flexibles

Todo lo que sea rígido aumenta el abandono. Así que no seas cuadriculado o cuadriculada. Mientras que vayas haciendo aquella actividad que te has propuesto, no importa si la haces una hora más tarde o temprano o dura más o menos.