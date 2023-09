Una llei d'amnistia és una de les demandes del sector independentista. Aquest dimarts des de Brussel·les, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la va situar al centre de les condicions que reclama Junts per donar suport una investidura del socialista, Pedro Sánchez. Però, què significa una llei d'amnistia com la que reclamen els independentistes? A qui afectaria? Seria constitucional? Repassem les principals claus.

Per una altra banda, el Govern espanyol té diferents visions . Si bé, la part socialista del Govern eludeix mostrar la seva posició sobre aquest tema i insisteixen que només actuen "en el marc de la Constitució", mentre que els seus socis de Sumar es mostren a favor de trobar un "encaix" legal per a aquest perdó general.

Per a saber què busquen els partits independentistes , l'única referència recent és la iniciativa parlamentària que van presentar en 2021 , sense èxit. En aquell moment, Junts, ERC, PDeCAT i CUP van registrar en el Congrés una llei per a amnistiar "tots els actes d'intencionalitat política, qualsevol que fos el resultat", des de l'1 de gener de 2013, la qual cosa inclouria, a més de l'1-O, als condemnats per la consulta sobiranista de 9 de novembre de 2014.

Segons el Diccionari jurídic de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), l'exercici d'aquest "dret de gràcia" ha estat utilitzat, això no obstant, sobretot en l’amnistia i l’indult general, "com a instrument al servei de finalitats clarament polítiques".

S'aplica "normalment per raons d'ordre polític de caràcter extraordinari " que sol incloure un canvi de règim, la fi d'una guerra civil o d'un període d'excepció, segons el Diccionari panhispànic de l'espanyol jurídic, de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE). En el cas de la llei d'amnistia espanyola, de 1977, es va concebre per a posar punt final a la dictadura franquista.

Encara que no es coneixen detalls del projecte d'amnistia que plantegen els independentistes, en general s'entén com una mesura de gràcia col·lectiva . Si bé l'indult només es concedeix a individus concrets una vegada hagin estat condemnats, per contra, l'amnistia afecta un grup major de persones hi hagi o no sentència.

És constitucional?

Aquí s'obre un nou escenari que genera un debat profund d'interpretació entre els juristes sobre un encaix legal d'aquesta norma. D'entre aquells a favor de la seva legalitat esgrimeixen que "no hi ha un sol article de la Constitució que ho impedeixi", segons explicava en RNE Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional en la Universitat de Sevilla.

En aquesta línia s'han mostrat alguns polítics a favor d'aquesta via de negociació per poder arribar a un acord. "El que no està prohibit, està permès", resumia Jaume Asens, interlocutor de Sumar amb Puigdemont i advocat, sobre el fet que la paraula no aparegui en la Carta Magna.

Per una altra banda, hi ha juristes que consideren que "l'amnistia no té cabuda a la Constitució". En una entrevista a Las Mañana de RNE Xavier Arbós, catedràtic de Dret constitucional de la Universitat de Barcelona assenyala que és "una qüestió molt controvertida": "La veritat és que l'amnistia no apareix en la Constitució (...) si no està en la Constitució no és perquè els constituents ho oblidessin, sinó perquè durant el procés constituent es van presentar esmenes per a incloure l'amnistia en la Constitució i aquestes esmenes van ser rebutjades".

No té cabuda l'amnistia a la carta magna, explica Arbós, perquè priva de manera radical al poder judicial d'una de les seves principals atribucions -jutjar i fer executar al jutjat-: "L'amnistia significa no ja el perdó, sinó el fet d'esborrar les atribucions del poder judicial". Així mateix, adverteix que podria derivar en una vulneració del principi d'igualtat. "Amb tota la cautela del món, perquè és una qüestió molt controvertida, l'amnistia no cap en la Constitució".