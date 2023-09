Inundacions i carreteres tallades a les Terres de l'Ebre

Les tempestes que han caigut des de dissabte han afectat sobretot el sud i l'oest de Catalunya, amb quantitats superiors als 200 litres per metre quadrat acumulats a la comarca del Montsià, i d'altres de significatives al Baix Ebre i el Baix Camp. Tot plegat ha obligat a tallar duant unes hores la circulació en un tram de 14 quilòmetres de l'AP-7, entre Ulldecona i Freginals, i a aquesta hora es manté tallada l'N-340 entre Alcanar i Amposta i la C-12 entre Tortosa i Roquetes.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 10 del matí havien caigut 216 litres a Alcanar (61,4 dels quals només 30 minuts), 191 a Mas de Barberans, 148 al Parc Nacional dels Ports, 136 a Tivissa i 118 a l'Ametlla de Mar. A Alcanar s'ha tallat la circulació de vehicles a la zona de l'Angol i Protecció Civil ha demanat a la població que no surti de casa.

Fins a les 11 del matí el telèfon d’emergències 112 ha atès un total de 285 trucades vinculades a 177 incidents vinculats a la forta pluja i al vent. Des del Montsià s’han realitzat 191 trucades, des del Baix Ebre 38, 18 des del Baix Camp, i 12 des de Ribera d’Ebre. Només des d'Alcanar s'han realitzat 82 trucades. No consta cap incident amb afectacions personals greus, tal com a explicat a RTVE la sotsdirectora d'operacions de Protecció Civil, Imma Soler.

La majoria d’incidents corresponen a baixos inundats, caiguda de branques i elements de façanes i obstacles a les vies. A les pròximes hores es farà una valoració més acurada de l'afectació de l'aigua als municipis on s'ha acumulat més aigua.

Pluges duradores

Les precipitacions van començar a primera hora del dissabte. Ja van deixar alguns fenòmens espectaculars, com un petit tornado al Delta de l'Ebre visible almenys des de Camarles.

Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT perquè ncara s'esperen precipitacions en forma de pluja que poden superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, que ja han estat afectades per pluges molt fortes i abundants durant la nit.

A més a més, de cara a aquest diumenge també s'ha activat el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de fortes ratxes a tota la franja litoral que va del Maresme a les Terres de l'Ebre i també al centre i oest del país. Les comarques on s'espera un vent més intens són el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. També s'hi espera fort onatge.