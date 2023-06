Dimecres 21 de juny arriba els soltici d’estiu. Com s’espera que sigui enguany? Els últims anys han destacat per ser molt caloros. Sense anar més lluny, l'estiu de l'any passat va ser el més calorós registrat a Catalunya, amb una anomalia positiva de 5 ºC. I el d'enguany? Si donem un cop d’ull als mapes de previsió estacional, tant els elaborats pels americans com els que ofereix el model centre europeu, coincideixen que enguany no serà l'excepció, mantenint-se la tendència càlida.

Anomalia de temperatura pels mesos d'estiu en ºC

Un estiu tòrrid? Es molt probable que sigui un estiu entre mig grau i un grau més càlid de l’habitual al Pirineu, Prepirineu i bona part de l’interior. Fins i tot, les previsions apunten que tant juliol, agost com setembre seran entre 1 i 2 ºC més calorosos del normal a punts del litoral i prelitoral, on hi ha entre un 70 i un 100% de probabilitats que sigui l’estiu més càlid dels últims 30 anys. Anomalia de temperatura pels mesos d'estiu (juliol, agost i setembre) en ºC