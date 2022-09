L'estiu 2022, el més calorós registrat a Catalunya

La temperatures durant aquest estiu s’ha mantingut clarament superior a la mitjana climàtica corresponent, assolint diversos rècords de temperatura mitjana mes darrere mes.

El juny va ser, en el conjunt de Catalunya, el més càlid des del juny de 2003, i en algunes zones de l’interior, del prelitoral i del Pirineu, fins i tot el més càlid d’ençà que es tenen registres, amb una onada de calor primerenca entre els dies 15 i 18. El mateix patró ha seguit el mes d’agost, càlid o molt càlid arreu, amb una primera quinzena excepcionalment calorosa, que ha fet que en alguns casos es superessin també els registres de l’agost de 2003, el més càlid fins aleshores.

El juliol de 2022 es troba també entre els tres juliols més càlids, i destaca per l’excepcionalitat d’una de les onades de calor més persistents a Catalunya, amb més de dues setmanes de temperatura superior a la climàtica en plena canícula.

La causa es troba en la situació sinòptica dominant des de l’inici de juny i fins a la primera meitat d’agost, caracteritzada per la persistència d’una falca anticiclònica acompanyada d’una massa d’aire tropical molt càlida als nivells més baixos de la troposfera.

El valor de la temperatura mitjana a aquest nivell ha estat de 19 °C , xifra que suposa una anomalia de + 2,7 °C respecte de la mitjana corresponent i que se situa clarament per davant de l’extraordinari estiu de 2003 (18,6 °C), fins ara el més càlid.

La temperatura a uns 1500 metres d’altitud, un dels nivells de referència a la baixa troposfera, s’ha mantingut molt elevada al llarg dels tres mesos que componen l’estació, per sobre de la mitjana bona part de les jornades. L’efecte d’aquesta massa d’aire tropical persistent explica les nombroses onades de calor de l’estiu.

L’estiu més càlid a la major part Catalunya

En el conjunt del territori ha estat un estiu molt càlid, i en àmplies àrees del Pirineu, Prepirineu, Depressió Central, així com als dos extrems del litoral i prelitoral, fins i tot s’ha superat o s’ha igualat la temperatura mitjana de l’excepcional estiu de 2003, el més càlid des que es disposa de registres a Catalunya. En canvi, al litoral i sectors del prelitoral Central, tot i la contundència dels registres, l’estiu de 2022 no ha resultat tan càlid com el del 2003, si bé ha estat dels més càlids de les darreres dècades.

Els valors estacionals d’anomalia més elevats han superat en alguns casos els +4,0 °C a punts del centre i nord del país, especialment a zones elevades, amb un màxim superior als +5,0 °C al massís del Montseny. A la resta del territori les anomalies positives han estat més moderades, amb mínims que se situen al voltant dels +2,0 °C (figura 2) a punts de Ponent i litoral.