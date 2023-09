L'Ebre reclama actuacions urgents per gestionar els ruixats

Les Terres de l'Ebre es recuperen dels forts aiguats causats per la gota freda que ha afectat, sobretot, les comarques del Montsià i el Baix Ebre durant el cap de setmana. Les pluges torrencials han causat inundacions i s'han hagut de tallar carreteres i vies de tren. A més a més, s'ha hagut de rescatar dues persones en enfonsar-se casa seva a l'Aldea.

La depressió aïllada en nivells alts (DANA) que ha negat el sud de Catalunya durant les últimes hores ha deixat registres històrics, com ara els 243 litres per metre quadrat de Mas de Barberans, on no hi queia tanta aigua en un dia des de feia 23 anys. Durant unes hores del matí d'aquest diumenge Protecció Civil ha demanat als veïns d'Alcanar que no sortissin de casa. Tot i que ja s'ha aixecat el confinament, es continua recomanant restringir la mobilitat a les zones afectades per les inundacions i evitar el litoral pel fort onatge.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre dissabte i el migdia d'aquest diumenge s'han acumulat més de 200 litres per metre quadrat a molts punts del sud de Tarragona, en especial a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Priorat i al Terra Alta. Destaquen els citats 243 litres per metre quadrat de Mas de Barberans, o els 218 d'Alcanar, la segona xifra més alta dels últims 32 anys , que ha afectat el nucli i càmpings de la zona.

D'altra banda, les fortes pluges i l'acumulació d'aigua han obligat a suspendre el servei ferroviari al Corredor Mediterrani des dels diferents orígens, per la qual cosa els trens es desvien des de València i Alacant via Madrid cap a Barcelona i des de Figueres també van via Madrid cap a Alacant i València.

Queixes dels municipis

L’alcalde d’Alcanar insta la Generalitat a afrontar un estudi acurat per revertir el model urbanístic actual. Joan Roig assegura que els plans es van desenvolupar de froma descontrolada, sense criteris meteorològics prou rigorosos, i per això demana crear una comissió d’experts que plantegi solucions.

El d'aquest cap de setmana és el tercer aiguat que viu el municipi des del 2018. Segons Roig, la pluja torrencial s’ha endut algunes actuacions que el municipi havia impulsat per resoldre desperfectes causats pels aiguats del setembre del 2021. Ja aleshores, l’alcalde feia una crida a actuar per prevenir i evitar les conseqüències d’episodis meteorològics violents.

06.39 min Els danys dels aiguats a Alcanar podrien superar els setze milions d'euros

A les Cases d’Alcanar, el veïnat té identificat l'origen dels problemes que hi ha cada vegada que hi ha precipitacions intenses. Asseguren que un dels principals motius de les inundacions rau en la fesomia del barranc de Sant Jaume, "on es generen diversos taps" per l’acumulació de branques quan hi ha pluges torrencials i per l’estretor dels punts de desaiguat.

La propietària del Restaurant El Racó del Port, Rosa Maria Sancho, ha explicat a l'ACN que, després de les inundacions de fa dos anys, molts veïns ja van avisar que el mur de formigó que es va construir no deixaria sortir l’aigua, però "no ens van escoltar, i avui els veïns més propers al barranc hem tornat a prendre mal", lamenta.

Una mica més al nord, a l'Ametlla de Mar, l’alcaldessa ha aprofitat aquest nou episodi per demanar una xarxa eficient que permeti canalitzar el suport econòmic, especialment als municipis petits que cada vegada estan més afectats per temporals d’aigua i del mar. En declaracions a Catalunya Ràdio, Eva del Amo, ha criticat la "desorganització" que hi ha entre administracions per tramitar aquestes ajudes, i assegura que "si no s’acceleren els procediments, costa molt afrontar els desperfectes amb recursos propis".