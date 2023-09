La nueva temporada de RTVE Play llega con mucha fuerza, y se nota ya en esta primera semana de septiembre, con estrenos que no te querrás perder. Como el de Playz y su nuevo videopodcast Aquí me bajo, dirigido a las generaciones Z y millenial, el documental Garganta profunda: cuando el porno salió del gueto, o una nueva entrega de El último programa, sobre La vida de Adèle, entre otros.

También podrás seguir disfrutando de La Vuelta a España y el Mundial de baloncesto, y a partir del jueves, de la quinta jornada de los Clasificatorios de la Eurocopa 2024. Echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Martes 5 de septiembre

Aquí me bajo: Placer

Playz estrena un nuevo videopodcast semanal original de RTVE Play dirigido a las generaciones Z y millenial. En cada episodio, las dos copresentadoras, Sara Giró y Paula García, introducen un tema de interés para los jóvenes a través de una breve batería de titulares bastante cuestionables.

¿Me habrán timado en la nómina? ¿Me gusta o estoy aburridísima ? ¿Desearle la muerte a alguien me hace mala persona? ¿Invito a alguien a casa para no estar sola? Aquí me bajo son las preocupaciones y pensamientos sobre los que reflexionas cuando vas en el tren de camino al trabajo, tu casa o probablemente a la psicóloga.

Seguidamente, como si de una charla entre amigas se tratara, Sara y Paula hablan entre ellas para más tarde presentar a la invitada o invitado con quien seguirán la conversación. El videopodcast finaliza con la sección de la colaboradora, que realizará una dinámica en plató con todas las protagonistas.